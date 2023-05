La ville de Cambrai ouvre sa chapelle des Jésuites pour découvrir les décors de Diablo IV

Quand on pénètre dans la majestueuse chapelle du 17° siècle désacralisée, en levant les yeux à plus de 20 mètres de hauteur sur la voûte on peut comme dans le jeu "choisir" notre personnage, et suivre ensuite les différents combats du bien contre le mal jusqu'à l'ultime face au" boss final", Lilith représentée sur une immense fresque dans l'ancien chœur de la chapelle des jésuites qui sert normalement de lieu culturel à la ville.

Fresques de Diablo IV sur les voûtes de la chapelle des jésuites de Cambrai © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Plus de 220 m2 ont été peints en six semaines 7 jours sur 7 sur place par l'équipe d'Adam Miller, un peintre américain de renommée, "un travail incroyable" assure Lydie Perraud, chargée de la programmation et de la communication au service ville d'art et d'histoire à la ville de Cambrai, dans une ambiance chapelle Sixtine à Rome s'amuse la jeune femme.

Diablo IV | Behind the Scenes | Cathedral of Diablo

Une chapelle choisie parmi une centaine dans le monde

Une chapelle choisie parmi une centaine d'autres églises dans le monde entier, et Cambrai faisait partie des deux derniers sur la liste avec un édifice la nouvelle Orleans, et finalement le studio a préféré Cambrai, d'abord car c'est une chapelle désacralisée explique Lydie Perraud, "la grande hauteur des voutes leur a aussi vraiment plu, parce qu'on a un effet "wahou" quand on rentre dans la chapelle, et puis le style qui correspondait bien aussi puisque la chapelle est baroque".

Un clip à l'américaine mais ultra confidentiel

Blizzard, une des plus grosses sociétés de jeux vidéos au monde, a ensuite tourné son clip avec des drones et 1500 bougies installées partout dans la chapelle, une grosse production à l'américaine mais qui devait restée confidentielle jusqu'à la sortie officielle se souvient la responsable du projet à la ville "à chaque fois je venais en catimini, certains de mes collègues ne savaient même pas ce que je faisais. c'était assez schizophrénique d'être sur un projet aussi immense et de ne pouvoir le dire à personne" .

Diablo IV | Bêta - Film en Live Action

Du 6 mai au 11 juin, la ville ouvre tous les jours gratuitement la chapelle aux curieux, et elle s'apprête à recevoir de nombreux fans vu l'engouement pour le jeux "l'un des plus attendus au monde", dès la sortie de la bande annonce certains n'ont pas hésité à faire 1h30 de route pour découvrir les fameux décors à l'époque pour se retrouver portes closes raconte Lydie Perraud, A partir de samedi ce sera donc possible tous les jours de 14h à 19h dimanche et jours fériés inclus.