La ville de Charleville-Mézières appelle aux dons pour acquérir un dessin d'Arthur Rimbaud

C'est une œuvre perdue qui ressurgit chez un libraire parisien. Et forcément, le papier attire l'œil de Charleville-Mézières. La ville a lancé une souscription pour acquérir un dessin signé Isabelle Rimbaud, la sœur d'Arthur. On y voit le poète en Abyssin, jouant de la harpe.

Un dessin estimé à 180.000 euros

"On a été informé parce qu'on a un bon réseau, précise Carole Marquet-Morelle, la directrice des musées de Charleville-Mézières. Le libraire tenait à ce que le dessin puisse rejoindre notre collection publique, et qu'il n'aille pas chez un privé. Alors il nous a bloqué la vente"

Le dessin d'Arthur Rimbaud, exécuté par sa sœur Isabelle - Capture Ecran Internet

Une vente estimée à 180.000 euros : "Dès que quelque chose touche Arthur Rimbaud, il y a une fièvre autour des prix". Avec l'aide de l'Etat, de la région et avec ses fonds propres, la municipalité a déjà réuni une grande majorité de l'argent. Restent 30.000 euros à récupérer donc sous forme de dons, via la Fondation du Patrimoine.

C'est un document majeur pour la construction du mythe Rimbaud - Carole Marquet-Morelle

Pour Carole Marquet-Morelle, ce dessin doit coûte que coûte rejoindre la collection rimbaldienne déjà bien fournie de la ville et intégrer le musée Rimbaud : "Il est émouvant. Isabelle Rimbaud est le dernier témoin oculaire de la mort de Rimbaud. Le poète est mort en 1891 et le dessin date de janvier 1893. Elle dresse donc un portrait touchant de son frère, après sa mort, de mémoire."

Le dessin "posthume" a traversé les années avec sa part de mystère : "On connaissait son existence et son histoire, mais on ne savait pas où il était", confie la directrice des musées. "Ce serait dommage que ce témoignage ne soit pas vu. On veut le montrer et enrichir nos collection pour les visiteurs du monde entier", conclut Boris Ravignon, le maire de la ville.