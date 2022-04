La ville de Chinon attend avec impatience la sortie de "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?"

Tourné au printemps 2021, "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?" sort dans les salles ce mercredi 6 avril. Le troisième opus de la saga met en avant les aventures du couple Verneuil, interprété par Christian Clavier et Chantal Lauby, bien décidé à fêter comme il se doit ses 40 ans de mariage. Mais avec leurs quatre filles, leurs gendres et leurs parents, rien ne va se passer comme prévu.

À Chinon, où a été tourné une partie du film, l'attente est grande. Fan des deux premiers volets, Marinette ira voir le troisième samedi, au cinéma. "Dans la bande-annonce, on voit la fontaine près de la mairie, la rue Voltaire, les magasins où je vais habituellement. C'est génial. Je trouve ça bien de montrer de montrer d'autres villes que Paris."

La place du Général de Gaulle, où ont été tournées une dizaine de scènes. © Radio France - Adrien Bossard

Près d'une dizaine de scènes font la part belle à la jolie place du Général de Gaulle où travaille Alice, serveuse au café des Arts et spectatrice privilégiée du tournage. "Nous étions fermés à l'époque mais nous avions pu discuter avec les acteurs, les membres de l'équipe du film. Ils étaient très sympas, ce sont de bons souvenirs. J'ai hâte de voir ce que ça rend parce que nous travaillons sur la place toute l'année et forcément de voir nos terrasses à l'écran, ça va nous faire quelque chose."

Là, il nous fait des plans de la forteresse

Par rapport aux deux premiers films, le réalisateur promet plus d'images de Chinon. Ce qui n'est pas pour déplaire à Jany qui, en bonne chauvine qu'elle est, était un peu vexée de ne pas voir beaucoup sa ville à l'écran. "On m'avait vendu du Chinon et je n'ai presque rien retrouvé. La mairie n'était pas la même, j'étais choquée ! Là, il nous fait des plans de la forteresse. C'est notre vitrine, c'est notre label. Quand tu vois ça, tu te dis : "Mais attends, c'est où, c'est dans quelle ville où l'on trouve cette merveille ?" C'est plus qu'important, il faut qu'elle y soit."

Mais quelle que soit la publicité faite à sa ville, Jany doute d'être déçue. La famille Verneuil, elle l'adore. "Elle me fait marrer ! Le casting est génial, entre les petits bourgeois de province et les belles-familles issues d'autres pays, c'est formidable. Je trouve que c'est un film important parce que ça parle de racisme, de religion, d'acceptation. C'est le reflet de notre société." Et ça fait un carton au cinéma : 12 millions d'entrées pour le premier film, 10 millions pour le second.