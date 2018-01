La ville de Colmar sera-t-elle élue meilleure destination d'Europe ? En tout cas elle fait tout pour. La mobilisation a été lancée sur les réseaux sociaux par l'office de tourisme qui a crée spécialement un site pour voter pour Colmar : www.jevotecolmar.alsace.

Le vote a été lancé par internet le 18 janvier et sera clos le 8 février. Il est organisé par le site European Best Destination.

Colmar est face à du lourd, 19 autres villes dont des capitales comme Paris, Londres , Bruxelles, Amsterdam ou encore Lisbonne mais compte sur la mobilisation des internautes et notamment l'appui de l'agence d'attractivité d'Alsace qui compte 1,2 millions de fans sur sa page Facebook.

Colmar est l'une des plus petites villes dans la sélection, parmi les grandes capitales. C'est déjà bien d'être sélectionné. Comme on accueille 3,5 millions de touristes par an on pense qu'on peut-être bien placé,' Emmanuel Fromm, le responsable de la communication à l'office de tourisme