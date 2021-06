La ville de Dax et le torero Juan Leal devant le tribunal pour défendre la corrida face à la SPA

La ville de Dax, ainsi que le torero Juan Leal, sont cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dax par la SPA (Société Protectrice des Animaux) ce jeudi. Le torero est accusé par l'association de "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal" et la ville de "complicité".

Déjà deux défaites pour la SPA

Ce n'est pas le premier procès du genre intenté par la SPA. Pour les mêmes motifs, elle a déjà été déboutée à Bayonne, puis à Béziers le mois dernier. Même procès et même réponse de la justice. La loi interdit la maltraitance animale, c'est l'article 521-1 du code pénal. Mais l'article fait une exception pour les courses de taureaux "lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée".

Le président de la SPA reconnait que ces actions judiciaires à répétitions, c'est aussi pour faire parler, pour mettre le sujet sur la place publique. Il reconnait aussi que c'est plutôt le législateur qui pourrait faire changer les choses et qu'il a donc peut de chance de gagner. D'ailleurs, ce n'est pas le parquet qui renvoie la ville de Dax devant le tribunal, mais la SPA qui convoque. La nuance est importante.

Alors Pascal Dagès, adjoint de la ville de Dax en charge de la tauromachie est très serein avant le procès.

La SPA avait donc perdu à Bayonne à Béziers. Ce jeudi c'est Dax et dans quelques mois ce sera Nîmes et Carcassonne.

Et dans le même temps, l'affiche dévoilée

Hasard du calendrier, la vielle de ce procès (ce mercredi), la ville de Dax a dévoilé l'affiche pour les corridas de l'été. Pas une affiche pour la feria, qui n'aura pas lieu, mais uniquement pour les spectacles taurins. Elle a été réalisée par l'artiste dacquois Jérome Pradet qui avait déjà réalisé l'affiche de la feria 2018.

L'affiche représente le "moment intime" où le torero enfile son habit de lumière. - Jérome Pradet - Ville de Dax

Sur l'affiche, il existe un jeu de lumière, d'ombre. L'artiste a voulu ainsi rappeler la crise sanitaire traversée et l'espoir d'un retour à la normale. "Avec la situation que nous connaissons tous, il me semblait assez peu opportun de faire un visuel très lumineux. Je pense que ces derniers moments nous ont ramené à beaucoup d'humilité", explique Jérome Pradet. Il a représenté sur l'affiche ce moment où le torero, dans l'intimité de sa chambre d'hôtel, enfile son habit de lumière. "Seul face à face à sa destinée, face à son destin. On se prépare à revenir à la lumière mais il y a encore une grosse part d'ombre, d'obscurité dans la pièce. Et c'est ça que je voulais faire ressentir, cette espèce de retour progressif vers la lumière qui me semble être en adéquation avec le moment que nous vivons".

A 45 ans, le Dacquois Jérome Pradet vit aujourd'hui sur Paris où il travaille dans le dessin animé (il a notamment participé à des programmes jeunesses comme "foot 2 rue", "Lucky Luke" ou "Spirou"). Il y a cinq ans, il avait été contacté par les arènes de Madrid pour réaliser des visuels. Il avait ensuite fait l'affiche 2018 de la Feria de Dax.