La ville de Dax fera des annonces "importantes" ce vendredi à propos de la Feria 2021

On devrait en savoir plus sur la Feria de Dax 2021 ce vendredi. La ville de Dax organise ce vendredi matin une conférence de presse en présence du maire Julien Dubois, de l'adjoint au fêtes Pascal Dagès et du président de la commission taurine Eric Darrière. Les cartels seront notamment annoncés.