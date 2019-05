La Ville de Duclair surfe sur la vague de l'Armada

J-13 avant l'Armada! La pression monte sur les quais de Rouen, où sont attendus durant dix jours les plus beaux voiliers du monde. Mais la capitale normande n'est pas la seule à se préparer au grand événement. Des villes en bord de Seine organisent aussi des animations. Illustration à Duclair.

Duclair, France

Située à 20 kilomètres à l'ouest de Rouen, sur la rive droite de la Seine, Duclair entend bien profiter de la vague de l'Armada. La Ville multiplie les animations durant dix jours. Le public pourra monter à bord de La Nébuleuse, un ancien thonier dundee (visites gratuites). Une exposition des Peintres Officiels de la Marine est aussi proposée sur la péniche de la ville. Sans oublier le bal de l'Armada, un apéro concert et La Grande Parade, point d'orgue des festivités. Marché du terroir, défilé et fanfare aideront les spectateurs à attendre les voiliers, dont le passage est prévu entre 12h30 et 17h45.

Lors de la dernière Grande Parade, Duclair a accueilli près de 3.000 personnes. Avec son quai tout au le long de la Seine, c'est en effet un des meilleurs endroits pour voir passer les bateaux. Les agents municipaux s'activent depuis plusieurs mois pour embellir la ville. "On a taillé des rosiers qui étaient en boutons il y a trois semaines pour décaler la floraison pour le Jour J", explique Laurent, l'un des jardiniers. Et le jour de la Grande Parade, dimanche 16 juin, les employés des services techniques seront tous sur le pont.

La route qui longe la Seine sera interdite aux voitures

Face au quai, côté rue, les commerçants de Duclair se préparent également à l'Armada. Viviane et Angelina déballent des cartons. Leur poissonnerie, qui fait aussi épicerie fine, ouvre dans quelques jours. Elles ont déjà prévu le stand moules-frites sur le trottoir le dimanche 16 juin.

Le jour de la Grande Parade, la route devant la Seine aux voitures. Laurent, qui tient le bar tabac Le Maryland, est content: sa terrasse va pouvoir accueillir quatre fois plus de tables. Il a fait des réserves en conséquence. "Au niveau boissons, aucun problème. Y'aura du stock!", dit-il en riant. Laurent n'a pas l'intention d'augmenter ses prix le jour de la Grande Parade mais d'autres sont bien décidés à profiter de cet emplacement idéal. Un appartement avec deux chambres en centre ville de Duclair est proposé sur Airbnb à 180 euros la nuit.