La ville de Florange va rembourser les détenteurs de billets pour la Passerelle

Voici comment obtenir votre remboursement si vous avez acheté des tickets pour un spectacle prévu à la Passerelle, la salle municipale de Florange (Moselle).

La mairie de Florange annonce que les billets achetés directement à la Passerelle peuvent être renvoyés à la salle par courrier, accompagnés d'un RIB "au même nom que celui figurant sur les billets". La Passerelle est située au 50 avenue de Lorraine, 57190 Florange.

Si les billets ont été achetés à un autre endroit, la mairie conseille de se rapprocher du point de vente.

des travaux d'agrandissement prévus

La Passerelle ne devrait pas rouvrir avant fin 2022 au plus tôt. L'intégralité de la saison 2021 a été déprogrammée en raison de la crise sanitaire et des travaux d'agrandissement d'au moins 18 mois sont prévus au second semestre 2021.