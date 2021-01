La ville de Laval est candidate au label "Capitale française de la culture" pour l'année 2022

"Laval la singulière", c'est le slogan choisi par les élus pour leur dossier de candidature au label "capitale française de la culture". Une trentaine de villes entre 20.000 et 200.000 habitants ont déposé un dossier de candidature dont celle du Mans (72) dans notre région.

Pour le maire de Laval, Florian Bercault "quoi de mieux que les cultures pour recréer un sens du collectif. Cette candidature est là pour retrouver notre identité patrimoniale qui a fait la singularité de Laval depuis plus de mille ans. Cette candidature repose sur deux axes principaux. D'abord, la reconnaissance des personnages célèbres de notre ville comme Alfred Jarry et le Douanier Rousseau. Et puis cette modernité avant-gardiste, avec la réalité virtuelle et Laval Virtual."

Le dossier de candidature a été déposé le 31 décembre 2020 par la ville de Laval. © Radio France - Gildas Menguy

Ce label dispose d'un financement d'un million d'euros.

On devrait connaître début mars quelle ville est sélectionnée par le ministère de la culture pour être capitale française de la culture en 2022.