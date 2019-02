La ville de Loches candidate au loto du patrimoine pour sa collegiale Saint-Ours

Loches, France

La ville de Loches, la Fondation du Patrimoine et le Fonds de dotation Loches Patrimoine & Culture (créé en novembre 2009 par 39 fondateurs privés) ont signé ce mardi une convention de 3 ans visant à lancer une souscription afin d'engager des travaux de restauration de la collégiale Saint-Ours. C'est un chantier de 6 millions d'euros. Par ailleurs, les partenaires de cette opération ont aussi annoncé qu'en 2019, la ville de Loches sera également candidate au "Loto du Patrimoine" et lauréate pour l’Indre-et-Loire de la seconde vague des monuments sélectionnés dans le cadre de la mission Stéphane Bern, l'animateur étant un fervent admirateur de la Cité Royale. Cette opération a permis au maire de la Celle-Guenand, village situé dans le Sud-Touraine, de récolter 473.000 euros pour la rénovation de l'église du village qui figurait parmi les 18 sites sélectionnés..

Une première tranche de travaux pour rénover les "Dubes"

Mais avant de parler des retombées éventuelles du Loto (si Loches est sélectionnée), les trois instances réunies ce mardi souhaitent encourager le mécénat populaire et le mécénat d’entreprise. Le but est d'engager rapidement la restauration des deux Dubes, un chantier de plus de 600 000 € HT. Ces Dubes sont les coupoles pyramidales qui couvrent la nef. Elles constituent l’une des caractéristiques les plus emblématiques de la collégiale de Loches.Ces deux pyramides octogonales creuses, entièrement en pierre, représentent un exemple de couvrement de nef unique en France. Mais la forme singulière de ces dubes entraîne des problèmes d’infiltration d’eau dès l’origine. L’intérieur présente des auréoles d’humidité, des algues vertes et des dépôts brun-rouge. Coût des travaux : 556.000 euros.

Autre priorité : le portail

Le portail roman, autre élément architectural exceptionnel, se dégrade lui aussi. Datant du XIIe siècle, il est sculpté de personnages et d’animaux fantastiques qui sont caractéristiques du bestiaire roman. Il laisse apparaître des traces de peintures d’origine et constitue ainsi le portail roman le mieux conservé de Touraine. Le projet de restauration consiste à consolider la couche picturale, nettoyer l’ensemble du tympan et effectuer des réintégrations ponctuelles à l’aquarelle pour combler certaines lacunes. Coût des travaux : 270.000 euros.

D'autres travaux sont à mener comme les parements en tuffeau à l'intérieur et à l'extérieur qui présente d'importantes infiltrations. Le clocher ouest et la façade d'entrée sont aussi prioritaires...mais aussi les vitraux ou encore l'orgue qui est dans un état défectueux.....