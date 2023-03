La ville de Meslay-du-Maine dans le Sud-Mayenne lance une collecte pour restaurer la chapelle du cimetière

La mairie de Meslay-du-Maine dans le sud-est mayennais fait appel à la Fondation du patrimoine pour lancer une collecte de dons. L'objectif de cette collecte est fixé à 18.000 euros sur un chantier total estimé à 25.819 euros afin de restaurer la chapelle Orillard, située dans le cimetière de la commune.

La ville de Meslay-du-Maine rappelle que tous les dons entraînent une réduction fiscale. © Radio France - Selma Riche

Depuis le passage de la tempête de 1999, la chapelle a perdu sa toiture et sa porte, qui datent du XIXᵉ siècle, rappelle le maire de Meslay du Maine, Christian Boulay. "Elle appartenait une famille locale, les Le Bailleul, qui l'ont fait construire en 1876. Cinq descendants de cette famille y sont enterrés, dont un ancien maire de Meslay-du-Maine, mort en 1928."

"C'est un endroit où on se souvient"

"C'est une petite chapelle, reconnaît Michel Meilhac*,* délégué départemental en Mayenne de la Fondation du patrimoine*. Elle n'a rien d'extraordinaire dans un sens, mis à part qu'elle a une voûte de toiture intéressante, qui a été abîmée par la tempête. Donc bien nettoyé, tout ça au milieu du cimetière, c'est un élément du cimetière qui est intéressant à conserver.*" Pour le maire de la commune, la chapelle Orillard fait même partie du quotidien des Meslinois. "On constate quand on vient ici dans le cimetière, qu'il y a tout le temps du monde. Du monde qui vient se recueillir, qui vient entretenir, c'est un endroit de passage. C'est un endroit où on se souvient et c'est important d'avoir un cimetière propre."

Depuis 1876, la chapelle Orillard fait partie du patrimoine meslinois dans le cimetière. © Radio France - Selma Riche

Les travaux de restauration de la chapelle du cimetière s'élèvent au total à 25.819 euros. La collecte de dons menée par la Fondation du patrimoine permettrait de récolter 18.000 euros, en plus de la subvention du Département de 7.000 euros.