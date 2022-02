PHOTOS - La ville de Nice inaugure son Village Carnaval

C'est la grande nouveauté de cette édition 2022 : la ville de Nice accueille un Village Carnaval sur la coulée verte. Au programme : ateliers création pour les enfants, expositions et table ronde pour les plus grands.

Le carnaval de Nice s'ouvre ce vendredi sur le thème du "Roi des animaux", au grand soulagement des Niçois et des professionnels du tourisme. Il avait été annulé l'an dernier à cause de l'épidémie de Covid-19. Ce rendez-vous festif, dont la première édition remonte à 1873, est l'un des trois plus importants au monde avec ceux de Rio de Janeiro et de Venise et l'un des rares carnavals à se tenir cette année.

Top départ du Carnaval

La cérémonie d'ouverture du carnaval de Nice, aura lieu ce vendredi à partir de 18h30 devant les tribunes installées place Masséna, au cœur de la ville. Au-delà de la grande parade, qui réunira une vingtaine de chars samedi, cet événement sera l'occasion, jusqu'au 27 février, de batailles de fleurs, d'une parade "nissarde", avec des chars imaginés et réalisés par des associations de la ville, et bien sûr de l'élection du Roi et de la Reine du carnaval.

Des groupes de musique se relaient pour divertir les visiteurs © Radio France - Alix Schies

De nombreuses animations sont proposées aux visiteurs : musique, danses, défilés de marionnettes et même des tours de magie.

Siméon Wolfgang, un magicien niçois, propose un spectacle sur le thème du Carnaval © Radio France - Alix Schies

Pour les enfants, une dizaine de stands créatifs sont installés dans le square Leclerc. Au programme : atelier dessin, confection de masques et séance maquillage.

Tous les masques sont en forme d'animaux pour faire honneur au thème du Carnaval de cette année © Radio France - Alix Schies

L'école de maquillage FAM assure l'atelier pour les enfants © Radio France - Alix Schies

Christian Estrosi a inauguré le Village Carnaval ce mercredi. Le Maire de Nice a ensuite dévoilé le visage du Roi et de la Reine du Carnaval de cette année.

Bain de foule pour le Maire avant de dévoiler le Roi et la Reine de cette édition 2022 © Radio France - Alix Schies

La révélation des visages du Roi et de la Reine des animaux © Radio France - Alix Schies

Le Village Carnaval est ouvert jusqu'au 27 février. Ça se passe sur la coulée verte, au niveau du square Leclerc et c'est gratuit ! Plus d'informations sur le site du Carnaval de Nice.