La ville de Nice présente les activités estivales pour ses séniors

Au programme notamment :

-Cours de danse (country, salsa, disco et africaine).

-Spectacles gratuits au théâtre de Verdure. "En Chantant", deux artistes revisiteront le répertoire de Michel Sardou. "Spectacles du monde", en trois parties sur les thèmes "Flamenco", "Connectés" et "Danse africaine".

-Plogging : activité mêlant course modérée et ramassage de déchet.

-Balades en mer en bateau.

-Marches urbaines

-Aquagym et baignade en mer sur la plage Li Rateta

-Atelier "Sherlock Holmes" : enquêter pour mieux découvrir la ville de Nice.

Ces activités sont accessibles dès 55 ans. Attention, il faudra se munir d'un certificat médical pour participer aux activités sportives.

Plus d'informations et inscription via le lien suivant : https://citoyens\.ville\-nice\.fr/maelis\-seniors/module/home/

Ou par téléphone au 04 89 04 65 63.