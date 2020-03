La ville de Nîmes rend hommage au dessinateur Uderzo

Dans un communiqué, le maire et l'adjoint à la culture de Nîmes rendent hommage à Albert Uderzo, l'un des deux papas d'Asterix. Le dessinateur décédé ce mardi à l'âge de 92 ans "était un fidèle ami de Nîmes". Uderzo avait en effet accepté d'être le parrain du salon de la BD à Nîmes. Il en avait dessiné plusieurs affiches et y avait participé à plusieurs reprises. "On se souvient de l’enthousiasme que toutes les générations lui ont témoigné lors des festivals auxquels il a participé. Il y a répondu avec cette extrême gentillesse qui le caractérisait."

Le département BD de Carré d’Art porte son nom.

Albert Uderzo avait inauguré la signalétique avec émotion. "Albert Uderzo était heureux à Nîmes dont il appréciait la beauté et l’harmonie des monuments. Il était passionné par l’histoire gauloise de notre ville. Nous saluons son immense talent qui a permis de relancer dans le monde entier, via ses traductions, l’intérêt pour la lecture et l’Histoire. Il a ainsi contribué de façon essentielle à partager notre culture. Albert Uderzo, avec l’ironie bienveillante du Gaulois, est désormais au Panthéon des plus importants artistes français."

Albert Uderzo est concitoyen d'honneur de Nîmes.