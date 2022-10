La ville de Périgueux rend hommage à son ancien maire, Yves Guéna

On dit de lui qu'il a transformé Périgueux, Yves Guéna est mort en 2016 et on commémore cette année le centenaire de sa naissance. Yves Guéna, c'est une figure incontournable du gaullisme, une carrière politique hors normes. La mairie de Périgueux lance ce mercredi 12 octobre une exposition et demain, un colloque est organisé avec des historiens au théâtre de l'Odyssée à Périgueux.

Bernard Lachaise, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux Montaigne, spécialiste du gaullisme et qui a côtoyé Yves Guéna, était l'invité de France Bleu Périgord, ce mercredi 12 octobre.

