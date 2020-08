La ville de Poitiers recherche artistes, groupes et musiciens locaux pour sa fête de la musique de septembre

La fête de la musique le retour ! A Poitiers, la ville lance un appel à candidatures auprès des artistes amateurs ou professionnels. Elle recherche des groupes locaux pour se produire le 21 septembre prochain entre 18h et 23h30 sur l'une des scènes installées en ville pour l'occasion. Il y en aura dans le quartier des Couronneries et sur la Place de Gaulle. Les musiciens, chanteurs et autres hommes-orchestre ont _jusqu'au 31 août _pour s'inscrire sur poitiers.fr, le site de la ville.

Des concerts dans le respect des règles sanitaires

Au passage : petit rappel ! En raison du contexte sanitaire, le public sera invité à prendre place autour des tables installées pour l’occasion devant les scènes afin de limiter les regroupements. Les mesures suivantes devront être respectées dans le périmètre de l’événement : Distanciation physique d’au moins un mètre entre les personnes, port du masque obligatoire dans le périmètre de la manifestation, hygiène des mains en sachant qu'une distribution de solution hydro-alcoolique est prévue sur les sites.