La ville de Poitiers renouvelle son dispositif "Vacances pour tous" avec des séjours variés et à moindre coût

Pas question de laisser des petits Poitevins sur le bord de la route des vacances. Cette année encore la municipalité de Poitiers va proposer aux Poitevins ses fameuses "vacances pour tous". C'était une promesse de campagne de Léonore Moncond'huy. Et dès son arrivée aux responsabilités, la nouvelle équipe avait tenu à lancer le dispositif. Résultat, l'an dernier : plus de 870 enfants ont pu partir ou profiter des activités de loisirs mises en place par la ville. Cette année, la municipalité a eu plus de temps pour affiner le dispositif, plus de séjours organisés, et un budget doublé : on est passé de 200.000 à 400.000 euros. Et c'est en ce moment qu'il faut s'inscrire.

Des séjours innovants sur la base du quotient familial

Les séjours et loisirs sont financés en fonction du quotient familial, comme l'explique Samira Barro-Konate, la conseillère municipale en charge de ce dispositif.

"Pour une famille de la tranche 1 par exemple, qui touche entre 0 et 438 euros. La journée en séjour est à 2 euros. Ce qui fait des vacances à 14 euros la semaine".

Pour elle, c'est clair, les vacances sont un droit et ne devraient pas être un luxe. L'élue précise au passage, qu'il y a des aides pour tous les coefficients, pas uniquement les plus petits. L'idée, c'est de faire partir encore plus de monde cette année.

Des séjours sport, mer, ou aventure

A ce stade la ville a acheté l'équivalent de 400 séjours qualitatifs, autour de thématiques innovantes.

"Pour les plus petits, on a des séjours p'tits bricoleurs-p'tites bricoleuses, aventuriers-aventières, foot évolution ou encore cirque inclusif et moto-écolo"

Sans compter les activités de loisirs proposées dans la ville et autour par une trentaine d'associations locales subventionnées pour.

Des aides également pour les 16-25 ans

Mais la ville n'a pas oublié les plus grands et entend également aider les 16-25 ans à financer des séjours en autonomie. Le montant de l'aide individuelle dépendra du montant du projet de séjour, dans la limite de 200 euros maximum et avec une participation minimum de 25 % apportée par le candidat.

Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site de poitiers.fr. Vous pouvez également appeler le 05.49.41.92.75 ou vous rendre à la mairie si vous n'avez pas d'autre choix.

D'autres villes s'interessent au dispositif

A noter que le dispositif unique en France commence à susciter l'intérêt d'autres municipalités puisque les villes de Marseille et de Tours se sont renseignées auprès de Poitiers pour savoir comment la nouvelle équipe s'y était prise pour mettre en place ces "Vacances pour tous".