La ville de Reims dévoile ses animations estivales

L'été se dessine à Reims (Marne). Le maire, Arnaud Robinet, a présenté ce jeudi le programme estival de la cité des sacres. Un été qui se veut le plus normal possible, tout en respectant les consignes sanitaires et les gestes barrière.

"Un été à Reims", Arnaud Robinet a dévoilé ce jeudi matin le programme des activités estivales dans la cité des sacres. Le maire de Reims a présenté un dispositif se voulant le plus normal possible, tout en respectant les règles sanitaires et les gestes barrière. Au cœur de cet été rémois, des activités culturelles, sportives et une attention toute particulière tournée vers la jeunesse.

23.000 places pour des activités à l'extérieur

Les centres de loisirs seront ouverts cet été, du 6 juillet au 14 août 2020, dans des conditions d'accueil normales. Soixante personnels ont été embauchés pour renforcer le dispositif d'animation de cet été. Par ailleurs, 140 activités, du tir à l'arc au basket en passant par le VTT, vont être mises en places. 23.000 places sont disponibles gratuitement pour les 6-17 ans, uniquement sur inscription car "il y aura une rotation de deux jours par semaine, uniquement sur les activités" pour permettre à tous de participer malgré les restrictions d'effectifs liées au Covid-19. Ces activités auront lieues sur deux fois plus de sites que d'habitude, répartis dans tous les quartiers. Le maire de Reims invite tous les jeunes à s'inscrire, y compris ceux issus des quartiers prioritaires. Arnaud Robinet évoque également des animations prises en charge par les maisons de quartier rémoises.

Musées gratuits tout l'été

Autre annonce faite ce jeudi par Arnaud Robinet, l'ouverture et la gratuité de l'ensemble des musées rémois cet été. "Une façon d'inciter les rémoises et les rémois et les touristes à découvrir et redécouvrir le patrimoine local", complète le maire. L'espace muséographique du Planétarium sera ouvert tout l'été avec deux séances (mercredi et samedi) hebdomadaires consacrées "à la recherche de la 9ème planète", la Guinguette rouvrira début juillet jusqu'à mi-septembre. La fête foraine se déroulera sur le parking du Nautilud, exceptionnellement du 6 au 27 juillet, "pour répondre à la demande des forains, mis à mal par le confinement", justifie Arnaud Robinet.

Pas de fête de la musique

L’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes étant toujours en vigueur, la ville n'organisera pas d'événement en lien avec la fête de la musique mais invite les commerçants et restaurateurs à diffuser de la musique dans leurs locaux. Une diffusion est aussi envisagée dans les haut-parleurs de la commune. Dès que cette restriction sera levée, le spectacle son et lumière Régalia fera son retour sur la façade de la cathédrale de Reims, "courant juillet", espère la mairie. La cérémonie du 13 juillet est maintenue dans un format adapté, il s'agira d'un hommage aux soignants.