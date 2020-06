La ville de Saint-Cyr-sur-Loire accueille une oeuvre pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin

La ville de Saint-Cyr-sur-Loire accueille du 18 au 24 juin, et en prélude à un long itinéraire en France, l'oeuvre de Michel Audiard "Charles de Gaulle bleu blanc rouge". Cette statue, réplique de la statue acquise et installée en novembre 2020 sur le rond point du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire, sera visible jusqu'au 24 juin dans le Parc de la Perraudière.

Cette installation éphémère s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin et du 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, et aussi du 130e anniversaire de sa naissance. A ce titre, la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, dans le cadre de l'année De Gaulle, a organisé cette installation avec la Fondation Charles de Gaulle.

L'oeuvre est signée du sculpteur tourangeau Michel Audiard, à qui l'on doit plus de 80.000 œuvres en 50 ans de carrière. Des pièces en bronze, en argent et en or et dispersées à travers le monde : Chine, USA, Japon, Russi, Sultanat d'Oman....

L'oeuvre "Charles de Gaulle bleu blanc rouge" mesure 300 cm de large, 260 cm de haut. Elle pèse 1 tonne et est en résine laqué Epoxy sur socle inox laqué. Elle a été inauguré le 9 novembre 2019, au mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises. La maquette avait été présentée aux Invalides, deux ans plus tôt.