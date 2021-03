La ville de Saint-Denis mise à l'honneur dans le dernier clip de Grand Corps Malade et Louane

Le clip de "Derrière le brouillard", le dernier morceau de l'artiste Grand Corps Malade, en duo avec la chanteuse Louane, a été tourné en partie à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Tous les habitants de la commune reconnaîtront la basilique de Saint-Denis, le parvis devant la mairie et la rue commerçante place du Caquet avec le cinéma la façade du cinéma L'Écran.

Le clip a été réalisé par Mehdi Idir, qui avait déjà tourné avec Grands Corps Malade le film "La Vie Scolaire" sortie dans les salles en 2019. Pour ce long-métrage, les deux hommes avaient déjà choisi la ville de Saint-Denis comme lieu de tournage, dans le quartier du Franc-Moisin et au collège Garcia Lorca.

Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, a lui-même grandi en Seine-Saint-Denis et a vécu à Saint-Denis. Le slameur avait même écrit un titre en hommage à cette commune dans son premier album studio "Midi 20" sorti en 2006 et vendu à plus de 600.000 exemplaires.