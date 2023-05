La Ville de Thann une nouvelle fois dans le guide des "100 plus beaux détours de France"

Les habitants de Thann ont le sourire. Leur ville a une nouvelle fois été sélectionnée pour figurer parmi les "100 plus beaux détours de France ", un guide publié chaque année par Michelin. Il s'agit d'un guide qui compile des communes entre 2000 et 20 000 habitants. Thann est la seule ville du Haut-Rhin présente dans ce classement.

Un tourisme hors des sentiers battus

Ce guide est diffusé gratuitement à environ 180 000 exemplaires. "Les gens recherchent aussi un tourisme plus authentique, où on est tranquille pour se balader", explique Isabelle Foehrenbach de l'Office du tourisme de Thann Cernay "on a une magnifique collégiale, les ruines du château, et bien sûr le vignoble du Rangen, le départ de la route des Vins d'Alsace". Pour figurer dans ce guide, il faut être adhérent à l'association les Plus beaux détours de France. "Thann fait partie de ce réseau depuis 1997, et c'est très important pour notre commune de 8000 habitants, le cadre économique et hôtelier en bénéficie", indique Gilbert Stoeckel le maire de Thann.

D'autres communes alsaciennes figurent dans ce guide : Wissembourg et Obernai.