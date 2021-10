La Ville de Toulouges rend hommage à Pau Casals pour les 50 ans de son discours à l'ONU

Le 24 octobre 1971, Pau Casals prononçait son célèbre discours de paix devant l'hémicycle des Nations Unies, il recevait par la même occasion la médaille de la paix. La Ville de Toulouges (Pyrénées-Orientales) a voulu célébrer l'humaniste et le musicien qu'il était pour les 50 ans de ce discours.

Ce dimanche 24 octobre, à Toulouges, une cérémonie organisée à la médiathèque rendait hommage à Pau Casals, violoncelliste et humaniste majeur du 19è siècle. Il y a 50 ans, il prononçait un discours poignant à l'ONU, où il faisait référence à la commune de Toulouges, comme un symbole de paix. Lui, qui a fui l'Espagne franquiste en 1936, était venu s'installer dans le Canigou, et a rendu hommage au processus de paix de la "Trêve de Dieu", signée à Toulouges, en 1027. Un traité qui a signé la création des Corts Catalanes, premières assemblées européennes.

Un musicien hors pair

Pendant la cérémonie, Delphine Restany interprète Le chant des oiseaux, œuvre emblématique catalane adaptée au violoncelle par Pau Casals : "Un très beau moment de partage. J'étais très honorée de pouvoir rendre hommage à Pau Casals, qui, pour les violoncellistes, est une personne emblématique."

"On a baigné dans cette histoire" - Cédo Nardo, membre de l'association Fils et Filles de Résistants Espagnols

Mais c'est avant tout l'homme de paix que je voulais célébrer Toulouges. Cédo Nardo est membre de l'association Fils et Filles de Résistants Espagnols. L'histoire de Pau Casals résonne en lui : "C'est prenant", admet-il, les larmes aux yeux. "Nos parents sont passés dans les camps de concentration d'Argelès, et d'ailleurs, donc on a baigné dans cette histoire."

Un discours qui résonne encore aujourd'hui

Ce célèbre discours du 24 octobre 1971 rappelle au maire de Toulouges que la paix reste fragile, encore aujourd'hui. "Il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il y a des conflits, des luttes, liées à la race, à l'appartenance, au territoire. Et ce jour-là, c'est ce qu'il souhaite mettre en lumière", confie Nicolas Barthe.

La Ville a aussi inauguré une plaque en l'honneur de Pau Casals sur le toit de la médiathèque.