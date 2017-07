La ville de Vittel est prête à accueillir le Tour de France

Avec la 4e étape, ce mardi 4 juillet, le Tour de France 2017 va traverser la Lorraine direction Vittel, dans les Vosges. La ville se prépare depuis des semaines pour accueillir les coureurs et le public.

C'est l’événement de l'été à Vittel : la ville des Vosges va servir de pivot aux quatrièmes et cinquièmes étapes du Tour de France. Ce mardi, les coureurs arriveront à Vittel aux alentours de 17h. Mercredi matin, ils repartiront direction la Planche des Belles Filles, en Haute-Saône.

La ville a investi 300.000 euros pour pouvoir accueillir le Tour de France. © Radio France - Thomas Schonheere

"Tous les hôtels sont pleins"

Après 1968, 1990 et 2009, c'est la quatrième fois en cinquante ans que Vittel accueille la Grande boucle. "Quand on le vit, c'est quelque chose de très rapide", se souvient Gilles Martin , de la pâtisserie Monplaisir, déjà présent en 1990 et en 2009. Pendant 24h, il y a un monde fou, la folie et puis après le vide ! Evidemment, je vais essayer de finir plus tôt pour pouvoir participer."

Le Tour de France est déjà passé par Vittel en 1968, 1990 et 2009. © Radio France - Thomas Schonheere

"C'est un plaisir, un honneur, mais aussi une responsabilité, estime pour sa part Jean-Jacques Gaultier, le maire de Vittel. Tous les hôtels sont complets, non seulement à Vittel mais jusqu'à Mirecourt, Épinal, Neufchâteau, etc. Il y a à peu près 300.000 euros de budget mais les seules retombées économiques liées à l’hôtellerie dépassent largement cette somme! Evidemment, ça ne tombe pas directement dans les poches de la ville, mais ça irrigue toute l'économie du territoire : ça fait venir du monde à Vittel, ça fait parler de Vittel donc, en ce sens, c'est un événement très positif." Quant au dispositif de sécurité, 200 personnes sont mobilisées et plus de quatre-vingts points de filtrage vont être mis en place pour gérer les arrivées du public, selon le maire de la ville.