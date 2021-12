La vocation de Guy Gayet, projectionniste depuis 40 ans, au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Guy Gayet, 59 ans, est le projectionniste du cinéma Le Palace de Château-Gontier. Et pour lui, c'est une véritable vocation. "Officiellement j'ai commencé en juillet 1975, j'avais treize ans, raconte t-il, avec un grand sourire. J'étais tout excité, ça me faisait des guilis dans le bas du ventre parce que j'étais tout fier devant le public de passer des films. Ça a commencé comme ça, puis à l'âge de 15 ans ça a pris plus de proportion : je savais ce que je voulais faire de ma vie."

Et c'est ce qu'il a fait : cela fait 40 ans qu'il est projectionniste. Guy Gayet avait même des permissions le week-end, pendant son service militaire, pour diffuser des films à ses camarades. "Et il y avait du monde", s'écrit-il.

De la bobine au numérique

"On est passé en numérique, le 15 juin 2011 avec Kung Fu Panda et la lumière 3D. C'était une première, et moi j'ai appris sur le tas", raconte le projectionniste. En effet, son métier a bien changé en 40 ans. "Maintenant, grâce au numérique, on est plus près des clients. Autrefois on était plus souvent en cabine, puisqu'il fallait surveiller les projections, les pellicules sautaient ... c'était beaucoup plus mécanique. Mais maintenant, tout est bien préparé, on a presque plus d'intervention à faire une fois que les films sont mis en place. Ça me permet donc de surveiller les projections dans les salles."

Ce qui aurait pu être un regret pour ce passionné de cinéma est en fait devenu une véritable aubaine. "Je suis un sentimental du cinéma, moi j'aime les acteurs, je vis plus les films dans les salles, s'émeut-il. J'aime la préparation en cabine, mais j'aime avant tout le cinéma en lui même. Partager des émotions dans la salle avec les gens, rigoler des fois dans la salle avec eux, et même des fois on est en larmes quand on voit des émotions très très fortes. C'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est pour vivre des films comme les gens dans la salle. C'est formidable d'avoir cette passion et d'être payé pour le faire ! C'est pas donné à tout le monde !"

Une retraite bien méritée en 2023

Guy Gayet est une véritable âme du cinéma : il reste le soir, les week-ends, les jours fériés. " Moi j'en finis pas, rit-il. Quand je quitte le cinéma, j'ai ça chez moi, je continue. Avec mes vielles cassettes VHS, je revois des anciens films qui n'apparaissent plus aujourd'hui." Cependant, en 2023, le projectionniste va devoir prendre sa retraite. Mais il a déjà prévu de revenir au Palace, cette fois en tant que bénévole.