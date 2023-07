La voiture de collection de Kendji Girac exposée à la fête du pain de Mensignac en Dordogne

Une voiture d'exception fait son entrée sur le site de la fête du pain à Mensignac, en Dordogne, ce jeudi 13 juillet. Tout le monde se retourne sur le passage de la Mercédès Pagode 230 SL d'un gris métallique. Son propriétaire, le chanteur périgourdin Kendji Girac, a accepté de l'exposer lors de l'événement. Ce vendredi, entre 80 et 100 véhicules de collection sont présentés au public.

Alain Gady tient fièrement le volant. Le président de l'association de collectionneurs de voitures anciennes à Montpon-Ménéstérol en prend soin depuis six mois. "Elle est belle, bien conservée. C'est que du plaisir de la conduire", confie le passionné d'un air radieux. On trouve à l'intérieur des sièges en cuir noir ainsi que le tableau de bord et la boîte à gants en bois. Des voitures de plus en plus rares particulièrement prisées par les collectionneurs.

Une histoire de famille

Kendji Girac est un passionné de voitures anciennes. Un intérêt qui lui vient de son père, Paul Maillé. "Je le connais de longue date, il a une collection", précise Alain Gady. Alors qu'il souhaitait la vendre, le chanteur l'a dissuadé après être tombé amoureux du modèle. Il lui a dit "non papa, garde là ! Confie le à notre ami, il va en prendre soin". L'habitant de Montpon-Ménéstérol la garde depuis avec précaution, après une rénovation complète qui aura duré trois ans.

La Mercédès sera exposée à la fête du pain à partir de 9 heures © Radio France - Gabin Grulet

Un plaisir d'autant plus fort qu'Alain Gady apprécie le chanteur. "Il a des chansons agréables comme la dernière avec Florent Pagny. Je le félicite, c'est un gars qui est resté gentil et qui très poli", déclare celui qui amène ce vendredi plus de 80 véhicules à la fête du pain. Après sa venue l'année dernière pour un concert lors de la 32ème édition, son père également présent, avait promis que la Mercédès serait présente en 2023.

"Ca donne envie de se balader avec"

La voiture de Kendji est la première à arriver. Le collectionneur arrête le moteur, referme la portière et la présente fièrement à Lionel Boisseau. L'organisateur de l'événement demande : "elle a un klaxon au moins ?". Alain Gady appuie à deux reprises sur l'avertisseur sonore en guise de réponse. "Ca donne envie d'aller se balader avec", sourit le maître des lieux.

Même s'il concède ne pas être un expert en la matière, il estime que cette voiture sera une "attraction supplémentaire" pour la fête du pain. Elle sera exposée ce vendredi 14 juillet à partir de 9 heures aux côtés des autres voitures anciennes, près du chapiteau du cirque. Des photos pourront être prises, mais il sera interdit de monter à l'intérieur pour ne pas l'abîmer.