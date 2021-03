La voix française de Robert de Niro et Mel Gibson vient de s'éteindre, et elle venait de Dijon

Vous connaissiez sa voix mais peut-être pas son visage. L'acteur dijonnais Jacques Frantz est mort, ce mercredi 17 mars 2021, à l'âge de 73 ans d'une "maladie fulgurante", a annoncé son entourage à l'AFP. Le comédien est né à Dijon en 1947 et a fréquenté le conservatoire d'art dramatique de Dijon.

LA voix française de Robert de Niro et Mel Gibson

SI le visage du dijonnais n'est pas forcément connu, sa voix l'est infiniment plus. Il a été pendant presque 50 ans la voix française de Robert de Niro dans plusieurs de ses films cultes comme Les Incorruptibles, les Affranchis ou encore Mafia Blues. Si ça voix ne vous est pas encore familière, souvenez-vous du film Braveheart : c'est lui qui double l'Australien Mel Gibson dans plusieurs de ses films. On peut y citer la série des Arme Fatale ou encore Hamlet.