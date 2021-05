La volerie des aigles et la montagne des singes se préparent à retrouver le public

Après deux mois supplémentaires d'hivernage pour cause de situation sanitaire, les 80 rapaces de la volerie des aigles se préparent à retrouver leur public dans les ruines du château médiéval de Kintzheim. Les vols d'entrainement ont repris depuis peu sous les houlette des soigneurs, comme Mathieu: "avec deux mois de plus par rapport à une ouverture classique, les oiseaux sentent le temps passer, les jours se rallonger et donc ils se disent c'est bizarre qu'on ne soit pas à notre maison, on voit de l'impatience". La volerie des aigles, c'est 80 oiseaux issus de 30 espèces différentes représentatives de l'ensemble des rapaces qui existent dans la nature: des aigles, des vautours, des milans, des condors, des vautours, des chouettes, des hiboux..."On leur fait faire des choses naturelles, rien d'artificiel", explique Eric Renaud, le directeur, "la mission de la volerie c'est de sensibiliser le public aux rapaces qui sont des espèces très menacées dans le monde."

Les primates peuvent contracter le covid

A 3 kilomètres de là, les 240 macaques de Barbarie de la montagne des singes vivent sur 24 hectares. "C'est bien de pouvoir rouvrir les portes au public, les singes vivent tout le temps dehors, ça leur fera un peu d'attraction aussi" se réjouit le directeur, Guillaume de Turckheim. "Ils sortent de l'hiver, c'était la saison des amours, les femelles portent, on va peut-être avoir la chance de voir des petits. Comme on est une activité de plein air il est très facile de respecter les gestes mais on demande quand même de porter le masque dès 6 ans". Les humains peuvent en effet transmettre le covid aux singes, aussi les visiteurs ne pourront pas distribuer le traditionnel popcorn aux macaques et devront les observer d'un peu plus loin.