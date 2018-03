La Volerie des aigles, à Kintzheim (Bas-Rhin) près du château du Haut-Koenigsbourg, est la plus ancienne de France. Née il y a 50 ans, elle sensibilise plus de 150.000 spectateurs chaque année.

Kintzheim, France

Ca fait 50 ans qu'ils nous font tourner la tête, les rapaces de la Volerie des aigles, à Kintzheim près du château du Haut-Koenigsbourg. Installée dans les ruines d'un château, elle fête ses 50 ans. C'est l'un des lieux les plus visités d'Alsace avec 165.000 visiteurs l'an dernier.

N'importe qui pouvait prendre un fusil et tirer sur un aigle ou un vautour sans être inquiété. Certains paysans touchaient même des primes pour tuer les buses, les milans, etc."

Le parc a son propre centre de reproduction : 1.500 oiseaux de 33 espèces différentes y sont nés depuis les années 80, avec pour mission de préserver ces oiseaux longtemps cloués à la porte des granges, et de sensibiliser le public... 50 ans de spectacles et son lot d'anecdotes.

Tout commence ici juste après mai 68 (en juin pour être précis). Loin des pavés parisiens, Jacques Renaud ouvre cette volerie. Son combat à lui, c'est de changer l'image des rapaces dans la tête des gens, longtemps considérés comme des oiseaux de malheur. Son fils, le directeur de la Volerie des aigles Eric : "Il n'y avait aucune loi pour les protéger à l'époque. N'importe qui pouvait prendre un fusil et tirer sur un aigle ou un vautour sans être inquiété. Certains paysans touchaient même des primes pour tuer les buses, les milans, etc." L'époque où on trouvait des chouettes clouées aux portes de granges...

Le plus grand rapace du monde dans la cour de l'école

A la Volerie des aigles de Kintzheim, le 15 mars 2018. © Radio France - Clément Lacaton

C'est ici que le condor des Andes s'est reproduit pour la première fois en captivité en France, le plus grand rapace au monde, avec plus de 3 mètres d'envergure. "On avait laissé les jeunes condors en liberté dans le château pendant deux ans, été comme hiver, et ils se retrouvaient souvent dans la cour de l'école du village de Kintzheim à jouer avec les enfants, donc ça donne de vieux souvenirs à ceux qui étaient enfants à l'époque... Mais bon ça s'est bien passé, les oiseaux étaient gentils, pas agressifs."

Schnaps, un vautour de 52 ans

La mémoire vivante de la Volerie ce sont bien les oiseaux eux-mêmes, poursuit Alexandre Gill est soigneur et responsable animalier : "On a un vautour à dos blanc qui doit avoir 35, voire 40 ans ! Il arrive encore à voler mais on sent que ce n'est plus sa première jeunesse. Il y a aussi un vautour moine, Schnaps (!), arrivé à l'ouverture de la Volerie, il a volé jusqu'en 2005 avant de mourir en 2007 à l'âge de 52 ans. A l'état naturel il serait mort dix ans avant."

Sans oublier ce milan noir, sauvage, un intrus qui participe à tous les spectacles chaque été, et ce couple (sauvage aussi) de hiboux Grand-Duc, qui niche dans la tour du château...

Vous pouvez retrouver des dizaines d'espèces de rapaces diurnes et nocturnes à la Volerie des aigles. 250 rapaces, dont une centaine assurent le spectacle dans les airs chaque été.

Après fermeture hivernale, ouverture le 24 mars, avant le lancement officiel de la saison la semaine suivante, le week-end de Pâques (samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril). Un village médiéval est prévu les 28 et 29 avril, avant le week-end anniversaire, les 16 et 17 juin.