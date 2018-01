Châteauroux, France

L'oiseau s'est envolé... La célèbre volière en bois du musée Bertrand de Châteauroux s'offre une année de voyage : elle a été prêtée le temps d'une exposition sur la Maison de l'Empereur à Montréal.

"Cela a été un cas de conscience, admet Michèle Naturel, la directrice des musées de Châteauroux. _Mais il est des expositions tellement exceptionnelles_... et puis cela fait partie de la vie extraordinaire d'une oeuvre"...

Pour la faire voyager, il a d'abord fallu démonter la volière, qui mesure 3,40 mètres de haut pour un peu plus de 2 mètres de large et 1,22 mètre de profondeur. Pièce par pièce. Un travail de fourmi qui a duré près de 3 jours. "Nous en avons profité pour vérifier chacune des pièces et dresser un état des lieux. Cela a donné lieu à un mémoire imposant" sourit Michèle Naturel.

La directrice du musée a d'ailleurs fixé ses conditions avant d'accepter le départ de l'oeuvre : "C'est notre restauratrice qui la monte et la démonte et il l'accompagne dans tout son voyage. D'ailleurs, elle m'a envoyé un texto vendredi pour me dire "Ca y est Michèle, elle est remontée, tout va bien" ! Ouf ! ". Le musée canadien qui réceptionne l'oeuvre a pris en charge la conception de caisson pour la transporter ainsi que le voyage.

La volière n'est pas partie seule : le bâton de Maréchal du général Bertrand, une aquarelle et un portrait du général l'accompagnent.

Premier arrêt à Montréal. Ensuite la volière sera exposée aux Etats-Unis puis peut être à Fontainebleau. Elle devrait revenir en Berry en 2019.