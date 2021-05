La Yonne Fish Academy : une école de pêche pour apprendre la patience !

Sur les bords de l'Yonne à Auxerre. Entre nuages et soleil, malgré un petit vent frais, 10 garçons sont calmes et concentrés. Andréas, Baptiste et Léo, 11, 12 et 13 ans, découvrent le bonheur de la pêche : "Je trouve ça intéressant, parce que ça se fait dans l'eau et que j'aime bien l'eau, ça me relaxe en quelques sortes", dit Andréas. "Et puis c'est la nature, c'est tranquille. Y'a pas forcément besoin de bouger ou d'être énervé. C'est plus un sport de détente", ajoute Baptiste. "Moi, j'aime bien le calme. Avant, je faisais du foot mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, on fait de moins en moins de matchs. Du coup, je me suis mis à la pêche", conclut Léo.

Ce n'est pas ennuyeux ! Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas ennuyeux (Léo, 11 ans)

Un peu plus loin, un autre jeune Léo, 11 ans, est lui aussi super motivé et intarissable sur sa passion : "je fais de la pêche parce que j'aime bien le fait de regarder le bouchon et d'être actif. Parce que si tu rates le bouchon, après, tu n'as pas d'autres chances de prendre un poisson. Ce n'est pas ennuyeux ! Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas ennuyeux... parce que le bouchon, tu a toujours un petit espoir en te disant qu'il va bouger. Quand il bouge, c'est que tu as un poisson, donc il faut ferrer, il ne faut pas rater l'occasion. J'ai tout appris à cette école. C'est trop bien la pêche ! Tous les jours, tous les jours, j'ai envie de pêcher", raconte le garçon avec un large sourire.

La passion pour la pêche résumée par Léo, 11 ans. Copier

Des salariés de la fédération de pêche et des bénévoles encadrent les enfants. © Radio France - Delphine Martin

Tous les mercredis après-midi, la Fish Yonne Academy de la fédération départementale de la pêche permet à une dizaine d'enfants de 8 à 16 ans de découvrir la pêche, à raison d'une séance par semaine, hors vacances scolaires. Elle a été créée il y a près de 5 ans et l'objectif, c'est de promouvoir cette activité auprès des plus jeunes. "On va aborder différentes techniques de pêche : la pêche au coup, la pêche au leurre, la pêche des carnassiers en bateau, en float tube... On voit vraiment toutes les techniques de pêche. Ça peut les amener, après, à aller à la pêche seuls. Et puis à promouvoir la pêche dans le département de l'Yonne", explique Aurélien Peyret, moniteur-guide à la fédération de pêche de l'Yonne, qui s'occupe de cette école.

On peut avoir des enfants qui ne sont pas forcément patients. Mais dès qu'ils se retrouvent au bord de l'eau, ils changent (Aurélien Peyret)

Il constate aussi que ce loisir apaise les enfants, leur apprend la patience : "souvent, on peut avoir des enfants qui ne sont pas forcément patients. Mais dès qu'ils se retrouvent au bord de l'eau et à la pêche, comme par hasard, ils changent complètement et ils sont très patients. Et dès qu'ils attrapent un poisson, ça peut leur donner un joli sourire. Et puis, les poissons qu'on attrape lors des animations pêche, on les met tous à l'eau à la fin de l'animation".

Les jeunes pêcheurs de la Fish Yonne Academy se réunissent tous les mercredis après-midi. © Radio France - Delphine Martin

Pour ces séances hebdomadaires, Aurélien Peyret est épaulé par un jeune homme en service civique et des bénévoles, comme Christian : "Vous savez, je crois que c'est moi le plus ancien ! Moi, n'importe comment, j'ai toujours été habitué à pêcher avec les enfants. Ils sont agréables et ils écoutent. On est bien comme ça, hein Léo !" Le garçon hoche la tête, mais Christian et Léo n'ont pas le temps de papoter trop longtemps, il y a du poisson à pêcher !

L'inscription annuelle à la Fish Yonne Academy coûte 60 euros pour les 12 séances. Les cours ont lieu, la plupart du temps, à la Maison de la Pêche et de la Nature de Villefargeau.