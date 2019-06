La youtubeuse montpelliéraine Romy à la rencontre de ses fans

Montpellier, France

C'est une star d'internet, qu'on connait peu en dehors. Romy, une jeune montpelliéraine de 21 ans s'et fait connaître avec ses vidéos de conseils mode, maquillage, vacances. Elle cumule près d'un million et demi d'abonné(e)s sur la plateforme vidéo Youtube. Une centaine des ses fans étaient présent à la dédicace d'un agenda à son nom au centre commercial Odysseum.

Chacune a été reçue par Romy avec une bise, suivie d'une -longue- séance de selfies. Les "romies" comme elles se surnomment ont entre 10 et 17 ans, et elles admirent cette jeune femme qu'elles ne connaissent qu'à travers ses vidéos de mode et de maquillage. "Elle m'aide, _c'est un peu comme ma grande sœur_, elle a toujours des conseils", s'enthousiasme Lila, 12 ans, dans la file d'attente. "Quand elle s'habille, des fois ça me donne envie de prendre ses vêtements, elle m'inspire", complète Bouchra, 14 ans

Nathalie a fait une heure de route depuis le Gard pour accompagner sa fille. Pour elle, ces stars de Youtube qui traitent parfois des questions de santé, de sexualité, ou de problèmes de famille ont une utilité sociale. "_Pour des jeunes qui n'ont pas des parents très ouvertes d'esprit ou un peu âgés, d'_avoir quelqu'un avec qui en parler sans que l'ado ait besoin de poser la question, ça peut aider."