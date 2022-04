Labopéra : "Quand je vois d'où l'on est parti, c'est juste fantastique", confie la directrice artistique

Le Labopéra Périgord-Dordogne organise deux représentations de Carmen ce week-end, au Palio. Pendant six mois, plus de 200 bénévoles ont répété pour monter ce spectacle avec seulement une dizaine de professionnels. "L'objectif de démocratiser l'opéra est rempli", estime la directrice artistique.

"Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, on a tous vraiment hâte", explique Chloé Meyzie, directrice artistique du Labopéra Périgord-Dordogne, invitée de France Bleu Périgord vendredi 1er avril. Après plus de six mois de répétitions, l'association organise ce week-end deux représentations de Carmen au Palio de Boulazac, un opéra fabriqué avec plus de 200 bénévoles adultes et enfants, ainsi que dix solistes professionnels. "On n'a pas vraiment de pression, on est juste prêts. Et on attend le public !", s'enthousiasme-t-elle.

Les premières répétitions au Palio ont eu lieu cette semaine pour les centaines de bénévoles. "C'était très impressionnant, la salle paraît surdimensionnée", continue Chloé Meyzie. "Pour les rassurer, je leur ai raconté ma première arrivée dans la salle. Quand j'étais sur scène, j'avais une petite boule à l'estomac en me disant qu'il allait y avoir beaucoup de public. Entre-temps, le Palio est devenu ma deuxième maison !"

Un deuxième projet confirmé

La directrice artistique du Labopéra Périgord-Dordogne, qui est également cheffe d'orchestre, tire déjà un premier bilan avant la grande première. "C'est extrêmement positif ! Quand je vois d'où on est partis pour en arriver là, c'est juste fantastique", résume-t-elle. "Et j'ai le même enthousiasme pour tous ceux qui gravitent autour : les lycéens qui font les costumes, le maquillage, les décors... Tout paraît tellement professionnel." D'ailleurs, Chloé Meyzie affirme qu'elle n'a pas dirigé un spectacle au rabais : "Je ne fais pas la différence de niveau avec le monde pro. Il faut que le rendu soit magnifique !"

Mais au-delà de la seule représentation de Carmen ce week-end, le Labopéra Périgord-Dordogne se fixe comme mission de démocratiser l'opéra sur le territoire, alors que seulement 4% de la population va l'opéra. "L'objectif est totalement rempli", confirme la directrice artistique. "On a maintenant plein de jeunes qui gravitent autour de l'opéra par différents corps de métier et qui sont très enthousiasmés, ils sont allés au-delà de leurs stéréotypes." L'un d'eux se confirme pourtant dans les chiffres : la moyenne d'âge des spectateurs de l'opéra se situe au-delà des 65 ans. "Si on ne renouvelle pas ce public, il aura disparu dans vingt ans", assure Chloé Meyzie.

J'aimerais vraiment que les jeunes choristes, musiciens ou costumiers, quand ils partiront en vacances à l'avenir, se décident à regarder les programmes des opéras et à y aller. - Chloé Meyzie, directrice artistique du Labopéra Périgord-Dordogne

Fort du succès de l'opération, et d'une affluence qui s'annonce très importantepour les deux représentations au Palio, le Labopéra prévoit déjà de travailler sur un nouveau projet à la rentrée prochaine. "On peut annoncer qu'il y aura une deuxième édition avec un nouvel opéra", confirme la directrice artistique. "On va encore travailler avec plein de bénévoles pour des représentations prévues en avril 2023."