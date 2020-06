Lac d'Arc-sur-Tille : les premières baignades de l'année 2020, la liberté

Ça y est, l'été est là, la chaleur monte. On cherche des petits coins de fraîcheur : retour en images sur ce premier mercredi de baignade, au lac d'Arc-sur-Tille en Côte-d'Or. L'été sent bon la liberté après un printemps confiné.

Fin du confinement, grosse chaleur et mercredi : tous les ingrédients étaient là pour que la plage d’Arc-sur-Tille soit bondée. Un bain de bonheur pour les citadins, à vingt minutes en voiture de Dijon en Côte-d'Or. La base nautique a rouvert sa plage baignade les mercredis et les week-ends depuis ce samedi 20 juin.

"Cela fait vraiment du bien, on oublierait presque les perspectives sombres"

Une plage blindée de parasols, des jeunes sur leur planche à voile du côté de la base nautique, le sable qui brûle le dessous des pieds et l'eau clair : tout y est ! De quoi nous faire oublier le virus, même si les groupes posent bien leurs serviettes à 1.50 mètre de distance.

"Cela fait plaisir que le soleil ressorte et que l'on puisse prendre l'air après cette période de confinement," explique Roseline, qui profite de son deuxième bain de l'année avec ses enfants. Plus loin, trois copines préparent leur bronzage, car contre toutes attentes ce n'est qu'un avant goût : "au début on a eu peur de ne pouvoir rien faire, finalement on programme nos vacances. Ce sont des pré-vacances, l'apéro avant le sud." Sur les serviettes, le virus parait bien loin : "là on est trop bien, ce sont les vacances. On oublierait presque les perspectives sombres"

"C'est le cas de le dire c'est un grand bol d'air, ça fait du bien au moral" : écoutez les heureux baigneurs Copier

La baignade surveillée sur une zone limitée © Radio France - Sophie Allemand

Arc-sur-Tille © Radio France - Sophie Allemand

Rappel des gestes barrière © Radio France - Sophie Allemand

En juin, la plage est surveillée par des maîtres-nageurs, les mercredis et les week-ends de 13h30 à 19 heures, et aux mêmes horaires tous les jours à partir du 1er Juillet jusqu'au 30 Août.

La petite glace pour fêter ça ! © Radio France - Sophie Allemand

