Lac de Grosbois en côte d'Or : début des grosses chaleurs et premier week-end de baignades

Il a fait très chaud en Côte d'Or ce dimanche, 27 à Dijon, 28 à Montbard et Beaune et 26 à Grosbois. Et qui dit temps estival dit activités estivales comme au lac de Grosbois. Ce réservoir ne dispose pas surveillance pour la baignade ce qui n'a pas empêché les Dijonnais de venir s'y rafraîchir.