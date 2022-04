Lac de Vassivière : le camping les 2 îles complet pour ce week-end de Pâques ensoleillé

"On est venu trois jours pour profiter du soleil, sourit Isabelle, qui déjeune avec son époux et leur fille devant leur camping car. On est parti comme ça à l'arrache, comme d'habitude. On a le soleil, la plage et le soleil, c'est génial ! " Ces Limogeauds ont réservé un emplacement au camping Les 2 îles, juste à côté du Lac de Vassivière, à la limite de la Creuse. Et ils sont loin d'être les seuls. " On a sorti le camping car, on a emmené les chiens et puis on profite de la nature. On profite du beau temps. On profite du lac. Et puis on se détend ", rigole Jacques, qui se repose sur la terrasse de son mobile home. Dans ce camping, il règne un petit goût de vacances d'été en avance.

Le camping complet pour le week-end de Pâques

"On est complet pour ce week-end de Pâques", explique Isabelle, en charge de la gestion du camping depuis quatre saisons. Il ne reste plus aucun hébergement, juste quelques places de camping-car sont encore disponibles. Selon elle, ce n'est pas habituel : normalement, la saison démarre plus tardivement. "En fait, les gens s'y sont pris très tôt cette année, continue-t-elle. C'est ce qui change par rapport aux autres années. On a eu des réservations dès janvier pour juillet et pour août. Et pour des séjours très longs, ce qu'on n'a pas d'habitude. Les gens me disent tous "on a besoin de s'évader et on a besoin de se mettre au vert". Et du coup, ils réservent pour des périodes plus longues." Selon elle, le beau temps a beaucoup aidé à remplir le camping ce week-end.

Et attention, si vous souhaitez venir au camping les 2 îles cet été : il faudra réserver rapidement. Il ne reste plus beaucoup d'emplacements disponibles, notamment pour les trois premières semaines d'août.