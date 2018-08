Royère-de-Vassivière, France

Lucinda et son fils Artémus reviennent de la "pêche aux mots". "Et qu'est-ce qu'on fait avec les mots ?, demande la maman, - Des histoires", répond le garçon de quatre ans, en racontant une histoire de lutin qui lui a plu. Tous les deux sont des nouveaux fidèles du festival Paroles de Conteurs de l'île de Vassivière, qui se tient du 18 au 26 août en Creuse.

Des dizaines de conteurs chaque jour

Une cinquantaine de personnes sont assises en rond, près du "cont'oir", lundi 20 août, à la mi-journée. Elles répètent "tirer, tirer, tirer, tirer, tirer" ou encore "cric crac" en chœur, en accompagnant David Merour, l'un des nombreux conteurs présents sur le site, qui participe au festival pour la première fois.

C'est très chouette, c'est très sympa, c'est vivant, il y a un public très chaleureux. – le conteur David Merour

"J'ai raconté une histoire qui s'appelle Papi, Mamie et le manioc, explique le conteur. J'habite en Guyane donc elle est sur un mode de conte comme ils le pratiquent là-bas, avec des répétitions, du rythme, des crics et des cracs qui sont des appels du conteur et des réponses du public."

Les spectateurs sont ravis

A la sortie du spectacle de Pierre Delye et Gregory Alleart, les spectateurs sont enchantés. "Une pure merveille, commente Brigitte. C'était très émouvant, c'était très entrainant, c'était féérique, magique." "Ce sont des personnes qui maintiennent le public en haleine pendant toute une heure avec une présence physique, une présence vocale", ajoute Kathy, impressionnée.

"C'est très bien, il y a une grande diversité, se réjouit Jean-Jacques. Il y a un renouvellement par rapport à l'année dernière des artistes, des modes de représentations, entre ce que l'on a vu hier soir dans le bois en pleine nuit et puis ce qu'on a vu tout à l'heure dans le chapiteau à base de jeux de mots."

On a vraiment de quoi se faire plaisir sur une palette qui est très large. – Jean-Jacques, un spectateur

"Je trouve que ça structure la pensée, ajoute Lucinda en regardant son fils. Ecouter sans forcément avoir de support écrit, ça permet de structurer des déroulements d'histoires, d'organiser ses idées, d'organiser le temps aussi qui passe, le temps d'une histoire. Et donc quand ça s'arrête eh bien on passe à autre chose et la vie continue."

Des pancartes avec des jeux de mots accueillent les spectateurs du festival Paroles de Conteurs dans le Limousin © Radio France - Armêl Balogog

Certains viennent apprendre leur future carrière

Dans le public, il y a des oreilles particulièrement attentives, celles des apprentis conteurs, comme Brigitte : "c'est tout une culture et une ambiance, donc c'est vrai quand on reste plusieurs jours ici on prend des idées, on rencontre des gens, on partage. C'est aussi une initiation, le fait d'y être, d'être plongée dedans."

Catherine, elle, suit un stage sur la voix pendant le festival. "Ca consiste à intégrer des chansons à l'intérieur des contes. J'ai voulu exprimer un texte sans la musique et finalement j'en ai perdu le texte", s'amuse-t-elle. Catherine espère pouvoir, un jour, monter sur scène elle-aussi et raconter des histoires sans s'appuyer sur un texte.