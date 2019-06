Lac Kir : la 16ème édition de Dijon Plage lancée... Sous la pluie !

Dijon, France

On a coutume de dire "mariage pluvieux, mariage heureux," s'il en est de même pour Dijon plage alors on est sûr d'avoir une chouette saison ! Ce samedi 15 juin, l'inauguration de la 16ème édition sur la plage du lac Kir s'est faite sous un ciel tout gris. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour profiter des nombreuses animations sportives proposées par la ville.

Une inauguration sous ciel gris : mariage pluvieux, mariage heureux !

Il n'y avait pas grand monde au Lac Kir ce samedi pour l'inauguration de Dijon Plage : et pour cause, les orages étaient de mise. Nous avons rencontré ceux qui ont loué les tout premiers transats : Françis, 60 ans et sa compagne Virginie, 54 ans de Dijon . "On est venu profiter des transats, il y a personne. On est les deux premiers, on a toute la plage pour nous," expliquent-ils.

Les températures étaient très basses pour un 15 juin © Radio France - Thomas Nougaillon

Notre reporter a rencontré Françis et Virginie : les premiers locataires de transat de l'année Copier

Françis et Virginie ont bravé la météo pour profiter de la plage © Radio France - Thomas Nougaillon

"Je sais pas si je me baignerais, si elle est propre j'irai," explique Françis. Justement, depuis l’an passé, pour conserver le bon état du lac tout au long de la saison estivale, la ville de Dijon a mis en œuvre trois opérations techniques : le dévasage de la plage par une société privée fin mai, deux barrages souples immergés ont été installés et le faucardage des algues par les services techniques de la ville.

Beach-volley, aviron, paddle : pleins d'activités vous attendent

Dijon plage en chiffres ce sont 53 tonnes de sable, 113 transats, 37 parasols, 30 cabines de plage, 150 mètres linéaires de plancher ou encore 20 palmiers... Mais aussi pleins d'activités.

Pascal Martinien, responsable de la base nautique et de Dijon plage © Radio France - Thomas Nougaillon

Il y a d'abord le feu d'artifice et le 25 août une journée de nettoyage de la plage basée sur l'environnement. Des séances de paddle sont organisées tout l'été, "les mardis et jeudis soirs au début des vacances scolaires donc le 17 juillet, explique Patrice Martinien le responsable. Un rendez-vous est fixé au point de secours pour découvrir le paddle de 18 h et 19 h, l'heure où le lac est calme, paisible. Une heure sur une planche pour vraiment découvrir le site."

Infos pratiques :

Pour profiter de Dijon plage et de sa station balnéaire éphémère avec sable fin, bungalows, palmiers et location de transats et de parasols comptez 1 €. Le programme complet des animations de cette 16ème édition est à retrouver sur le site de la ville.