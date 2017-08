Lac Kir : la Caravane du basket pour s'initier au dribble

Envie de tester votre technique de dribble ? Au lac Kir, une grande structure gonflable en forme de terrain de basket a pris forme, mercredi. La "caravane du basket", itinérante dans toute la région, vient de poser ses valises à Dijon pour initier petits et grands.

On s'agit, on court, on dribble sur le terrain. Ils sont une dizaine d'enfants venus du centre de loisirs de la Fontaine-d'Ouche venus participer. Certains pratiquent même déjà le basket.

"Moi et elle on fait du club!" "Nous trois, on est forts." "Moi, ça va faire la 2ème année que je joue." "Moi je fais natation et basket à l'école", lancent-ils en choeur.

Les animations sont assurées par deux stagiaires, Benjamin et Stanislas, également basketteurs. Benjamin est au club de Curgy près d'Autun. Stanislas évolue en Nationale 3. Forcément, ils savent de quoi ils parlent.

"On est pas strict sur les règles, l'important c'est de prendre du plaisir"

"On organise un petit tournoi. D'un côté du terrain, on fait des matches, et de l'autre des animations avec un parcours, des tirs, un concours de dribble", explique Stanislas.

"On est pas très strict sur les règles. Il faut surtout qu'ils prennent du plaisir !" sourit Benjamin.

Repérer les futurs joueurs

Jean-Marie Jacoto, de la Ligue de basket de Bourgogne, est ancien basketteur et arbitre. Il tente à travers ces animations d'assurer la relève du sport bourguignon.

"L'idée est de faire connaître le basket, d'initier les jeunes ou même d'inciter ceux qui ont déjà pratiqué, à venir jouer avec les autres. Et même les plus grands : on accepte tout le monde ! Le tout, c'est de faire jouer." Et faire du repérage pour d'éventuelles recrues ? "Pourquoi pas ? On voit des jeunes qui ont des physiques très intéressants pour faire de futurs joueurs de basket."

La caravane du basket se déplace régulièrement sur les bases de loisirs et autres points touristiques. Elle est déjà passée dans la Nièvre, l'Yonne, en Côte d'Or à Pont-et-Massène, Panthier et Arc-sur-Tille. Prochaine étape : ce week-end à Beaune. Les animations sont totalement gratuites.