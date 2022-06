L'atelier Arc et Os à Montignac-Lascaux a travaillé pendant 14 mois pour fabriquer les fac-similés qui reproduisent les parois ornées de la grotte Cosquer. Découverte en 1985, elle est aujourd'hui enfouie à 37 mètres de profondeur sous la mer. Sa réplique ouvre samedi au public à Marseille.

"On lâche un bébé" : en Dordogne, ils ont fabriqué les fac-similés de la grotte Cosquer qui ouvre à Marseille

On la surnomme le "Lascaux sous-marin". La réplique de la grotte Cosquer ouvre au public ce samedi 4 juin à Marseille, à la villa Méditerranée entre le Vieux-Port et la cathédrale La Major. Et ce sont des Périgourdins qui ont travaillé à reproduire les fac-similés des parois ornées vieilles de presque 30.000 ans, dans les ateliers Arc & Os à Montignac-Lascaux.

L'exploitation de la réplique confiée à Kleber Rossillon

Cosquer est l'une des grottes ornées de France les anciennes, et les plus mystérieuses, enfouie sous la mer dans les calanques de Marseille. Les peintures remontent jusqu'à 27 000 ans avant Jésus Christ. C'est un plongeur de Cassis, Henri Cosquer, qui l'a découverte en 1991. En 2019, le Conseil régional de la région Sud décide d'attribuer l'exploitation de la réplique de la grotte à l'un des magnats du tourisme en Dordogne, Kleber Rossillon, qui gère déjà château de Castelnaud, les jardins de Marqueyssac et surtout la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche.

il faut aller au-delà de la photocopie, il faut retrouver les gestes, il faut qu'on sente l'humain

- Alain Dalis

Les fac-similé de Cosquer ont été réalisés par l'atelier du plasticien Alain Dalis à Montignac. © Maxppp - Valérie Vrel

La société a apporté 13 millions d'euros au projet. Elle a décidé d'attribuer la réalisation des fac-similé à l'atelier Arc & Os du plasticien Alain Dalis, installé à Montignac-Lascaux. Il leur a fallu 14 mois de travail pour réaliser les panneaux. Ils avaient déjà travaillé sur la réplique de la grotte Chauvet : "La grosse difficulté cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas pu voir les oeuvres. L'entrée de la grotte est à 37 mètres de profondeur, c'est extrêmement dangereux, donc il a fallu se baser sur des photos et des relevés".

800.000 visiteurs espérés la première année

"Il faut recréer au millimètre près, mais surtout, il faut retrouver des ambiances, une émotion. Ce sont des oeuvres d'art, ce sont des humains qui l'ont fait il y a pas mal de milliers d'années, il faut aller au-delà de la photocopie, il faut retrouver les gestes, il faut qu'on sente l'humain", explique Alain Dalis. Ses employés ont travaillé à sept sur le projet, en reproduisant les parois sur de la résine, puis en répliquant les matières et les dessins tels que les ont fait les artistes d'il y a 27.000 ans, avec du charbon de bois et des pigments.

"On lâche un bébé", sourit Alain Dalis. Lui et ses employés ont multiplié les allers-retour à Marseille pour suivre l'installation de la scénographie. Ils sont très satisfaits du résultat. Alain Dalis sera parmi les premiers visiteurs, ce samedi, pour voir comment réagit le public : "On voudrait être une petite souris pour voir ce qu'ils en pensent". La société de Kleber Rossillon espère attirer 800.000 visiteurs la première année. En comparaison, cinq ans après son ouverture, Lascaux IV a attiré deux millions de visiteurs.