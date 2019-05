Ladj Ly, le réalisateur de Montfermeil présente son film au Festival de Cannes

Montfermeil, France

Parmi les prétendants à la Palme d'Or cette année au Festival de Cannes, il y a Ladj Ly : producteur, réalisateur, membre du collectif Kourtrajmé.

Un film tourné à Montfermeil et à Clichy-sous-Bois

Ladj Ly présente ce 15 mai, _Les Misérables_, une version longue de son court-métrage déjà sélectionné au Césars, l'année dernière. C'est l'histoire d'un policier, nouvelle recrue qui débarque à la BAC de Montfermeilen Seine-Saint-Denis. Une ville que connaît bien le réalisateur : il a grandi dans la Cité des Bosquets et vit toujours dans la même commune. Son long-métrage y a été tourné l'été dernier.

Un premier documentaire sur les émeutes de 2005

C'est là-bas et à Clichy-sous-Bois, ville voisine, qu'il réalise son premier documentaire en 2005. Il filme alors la révolte urbaine et donne la parole à des jeunes de sa cité. Faire exister cette jeunesse des quartiers et des banlieues au cinéma, le réalisateur de 39 ans en fait toujours une priorité. En 2016, il co-réalise, À voix haute - La force de la parole, un documentaire qui suit plusieurs étudiants de la fac de Saint-Denis qui se préparent à un concours d'éloquence. Il sera nommé aux Césars 2018.

Une école de cinéma gratuite

En novembre dernier, Ladj Ly réalise un rêve qu'il avait depuis plusieurs années : il inaugure son école de cinéma à Clichy-sous-Bois avec les Ateliers Médicis. Une école, gratuite, accessible à tous, sans condition de diplôme "parce les gens de banlieues et des campagnes ont eux aussi des histoires à raconter", affirme le réalisateur.