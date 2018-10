Alors que l'album posthume de Johnny Hallyday s'est vendu vendredi à 300.000 exemplaires physiques (CD et vinyles), Laeticia Hallyday, "essaie" de négocier" avec avec Laura Smet et David Hallyday mais "c'est compliqué", a-t-elle dit sur TF1.

"On essaie. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées. Il y a beaucoup de haine, de mépris, d’humiliation, des mensonges qui vous font mal. C'est difficile à entendre, c'est difficile de subir ça", a déclaré Laeticia Hallyday au journal de 20H vendredi lors de la sortie de son album posthume.

Interrogée sur les concessions qu'elle était prête à faire, Laeticia a répondu: "Beaucoup de choses, mais je pense que ce sont des choses intimes. Je n'ai pas trop envie d'en parler ce soir". Pour elle, "c'est vraiment une histoire qui aurait pu rester en famille, dans la dignité et la pudeur". "Ça a été tellement violent pour moi, pour Jade et pour Joy (les deux filles de Laetitia et Johnny) de ne pas avoir eu un seul coup de fil, d'être assignées" en justice par David et Laura en février dernier, a-t-elle dit.

La femme du rockeur s'est aussi confiée sur RTL en précisant que Johnny "estimait que David et Laura étaient protégés avec des donations importantes, qu’il les avaient gâtés, qu’ils avaient encore leur mère". Johnny "a eu une enfance très violente".

La succession de Johnny Hallyday au coeur d’un contentieux

Laura Smet et David Hallyday contestent le dernier testament connu de leur père, rédigé en anglais, signé le 11 juillet 2014, qui met en avant sa qualité de résident à Los Angeles et ne leur laisse rien, comme le droit américain l’autorise.

Le 13 avril dernier, le tribunal de Nanterre a ordonné le gel partiel du patrimoine immobilier de Johnny Hallyday et la mise sous séquestre de ses droits d’auteur et d’artiste en attendant le règlement de sa succession. Il a en revanche débouté Laura Smet et David Hallyday dans leur demande d’un droit de regard sur son dernier album, enregistré avant sa mort.