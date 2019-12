Laeticia Hallyday : "un musée Johnny-Hallyday, j'adorerais !"

À quelques jours du deuxième anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, (5 décembre 2017, ndlr), Laeticia Hallyday accorde ce 1er décembre un long entretien au Journal du dimanche. Elle y évoque notamment les souvenirs de scène du rockeur à l'Olympia, qui accueille dimanche la diffusion d'un documentaire d'archives inédites lors de trois séances.

Elle explique également qu'un nouvel homme partage sa vie, Pascal Balland, un restaurateur, "une rencontre belle et inattendue", selon elle. Laeticia Hallyday parle aussi des querelles d'héritage et souhaite une famille désormais unie avec David et Laura. Enfin, la veuve de Johnny Hallyday ne cache pas son envie de voir un jour un musée consacré à son mari à Paris.

"J'adorerais. J'ai le contenu. Et si Paris lui consacrait un jour un lieu, pour que ses fans puissent aller écouter sa musique, voir et toucher des choses ?" - Laeticia Hallyday, dans un entretien au Journal du dimanche

Un musée à Paris dans le IXe arrondissement ?

Laeticia Hallyday aimerait bien que ce futur musée, pour lequel aucune date n'est évoquée, qui pourrait voir le jour, puisse rapprocher Johnny de ses fans. La tombe du chanteur est effectivement à dans les Caraïbes, à saint-Barthélémy. "C'est très loin", explique-t-elle.

Que pourrait-on voir dans ce musée ? "J'ai le contenu", souligne Laeticia Hallyday qui explique avoir "précieusement gardé tout ce qu'il m'a confié pendant des années" et avoir "même racheté des choses à des fans, car lui ne gardait rien, il donnait tout".

Où pourrait se situer ce musée ? Pourquoi pas dans le IXe arrondissement. C'est en tout cas l'idée de la femme de l'ancien rockeur. "Il y a plein d'endroits à Paris qui portent son empreinte, de l'Olympia à Bercy. Et le square de la Trinité bien sûr, parce que c'est là où tout a commencé pour lui. Il y a une dizaine d'années quand il jouait au Théâtre Edouard-VII, il m'y avait emmenée. Il était très fier de me montrer sa rue, de me raconter que c'est là qu'il avait rencontré Eddy Mitchell, qu'ils échangeaient des disques d'Elvis Presley. Ce quartier était son ancrage."