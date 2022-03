Imaginer que le chef d'orchestre russe du Capitole de Toulouse est indifférent à l'Ukraine, "c'est insultant"

Après la démission du chef d'orchestre russe de l'Orchestre national du Capitole, certains musiciens se disent "sous le choc". Tugan Sokhiev était directeur à Toulouse depuis 2008, il a démissionné de cette fonction mais aussi de celle de directeur musical du Théâtre du Bolchoï à Moscou. La mairie et la Métropole de Toulouse avaient mis la pression pour qu'il prenne position contre la Russie. Sur France Bleu Occitanie ce lundi, l'adjoint au maire Sacha Briand a par exemple regretté "qu'il n'ait pas pris position plus fortement contre la Russie" et qu'il "n'ait pas prononcé un mot pour les Ukrainiens".

Des musiciens "sous le choc"

Yves Sapir, violoniste, délégué CGT des musiciens, et président de l'Union des Syndicats des artistes musiciens (SNAM) raconte à France Bleu Occitanie que la centaine de musiciens de l'Orchestre national du Capitole -rémunérés par Toulouse Métropole- ne s'attendaient pas du tout à la démission de Tugan Sokhiev. "Il ne l'a dit à personne, on est sous le choc" confie Yves Sapir. "Il s'est retrouvé dans une situation impossible. On n'a pas idée de ce que vivent les artistes russes. N'importe lequel qui se prononcerait pour la paix serait vu comme un opposant. Je pense que c'est quelqu'un dans l'empathie, c'est insultant de penser qu'il est indifférent à la guerre en Ukraine."

Pour Yves Sapir "c'est une défaite de la pensée ; on prend en otage des gens dont la fonction n'est pas d'assumer des positions politiques. On ne peut pas leur demander d'assumer une situation dont ils ne sont pas responsables".

On ne peut pas demander (à des artistes) d'assumer une situation dont ils ne sont pas responsables". Yves Sapir, délégué CGT et violoniste à l'Orchestre national du Capitole, à Toulouse

Concert annulé

Selon nos informations, le concert du 18 mars prévu à la Halle aux grains, sous la direction du Tugan Sokhiev est annulé. Celui d'après pourrait être maintenu. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a annulé la 3e édition des Musicales franco-russes de Toulouse du 13 mars au 1er avril 2021.