C'est officiel : Lambert Wilson présidera le jury du prochain festival du film policier de Beaune. L'acteur de cinéma et de théâtre succède à Olivier Marchal ou encore Cédric Klapisch dans la cité du vin.

Il fait partie des comédiens français les plus en vues depuis quarante ans : Lambert Wilson a été choisi pour être le président du jury du 10e festival du film policier de Beaune. L'acteur a tourné avec les plus grands metteurs en scène français de Claude Chabrol à Alain Resnais en passant par André Téchiné. Sa carrière l'a mené également à Hollywood à l'affiche des deux derniers volets de Matrix.

Amateur d'opéra et acteur de théâtre, Lambert Wiilson s'est aussi illustré dans le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des Dieux, primé au festival de Cannes en 2010 et dernièrement il était à l'affiche de l'Odyssée, film sur la vie du commandant Cousteau.

Le 10e festival du film policier de Beaune aura lieu du 4 au 8 avril.