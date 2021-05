Lamotte-Beuvron : l'édition 2021 du Game Fair est annulée

C'est le rendez-vous incontournable des chasseurs, et il n'aura pas lieu... Comme l'an passé, le "Game Fair 2021" est annulé en raison de la situation sanitaire. Et plus exactement, en raison du problème de la jauge autorisée de visiteurs.

80 000 visiteurs sur 3 jours

Considéré comme la plus grande vitrine du monde de la chasse en France, l'événement était prévu du 11 au 13 juin à Lamotte-Beuvron, en Sologne. 600 exposants, 80 000 visiteurs, le tout sur 400 hectares. Problème : les rassemblements de + 5 000 personnes, même à l'extérieur, restent interdits jusqu'au 30 juin. Et il était difficile de reporter à une autre date cet été.

Le Game Fair fera son retour en 2022, ce sera les 17, les 18 et 19 juin ! © Maxppp - Sébastien Gaudard

Un coup dur pour l'économie du territoire

C'est évidemment un coup dur pour Lamotte-Beuvron, d'autant que le Game Fair devait fêter cette année ses 40 ans. Pascal Bioulac, le maire de Lamotte-Beuvron, ne cache pas sa déception : "C'est une onde de choc, confie-t-il, parce que c'est la deuxième fois que c'est annulé, et aussi parce que c'était la date-anniversaire. Du point de vue économique, c'est évidemment un vrai trou d'air : il y a les retombées directes en nuitées et en consommations, mais au-delà, le Game Fair est une belle vitrine, un coup de projecteur pour la Sologne."

Les modalités de remboursements seront bientôt connues pour les visiteurs qui avaient déjà pris leur billet, ainsi que pour les exposants qui avaient déjà engagé des frais. Le Game Fair fera donc son retour en 2022, ce sera du 17 au 19 juin.