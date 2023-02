Lancement de la saison 2023 au parc animalier des Monts de Guéret en Creuse

Le parc animalier des Monts de Guéret, en Creuse, a rouvert ses portes ce samedi 4 février. Comme tous les ans, le parc aux loups de Chabrières a fermé ses portes durant le mois de janvier, pour que les animaux puissent se reposer et pour faire des petits travaux. Et pour ce premier jour d'ouverture de la saison, les visiteurs étaient au rendez-vous.

Des visiteurs venus en famille pour découvrir le parc. © Radio France - Juliette Mylle

Comme Quentin et Louane, qui habitent la Souterraine, mais qui n'avaient jamais visité le parc. Avec leurs appareils photos, ils immortalisent l'instant "Il y en a un sur le rocher là-bas", s'exclame Louane. "C'est cool, rit Quentin**,** on a l'impression d'être dans la forêt alors qu'on est avec eux, dans le parc. On n'a pas cette impression d'enclos"

Et certains visiteurs venaient d'encore plus loin pour découvrir ce parc animalier. Comme Amélie, venue en famille de Gironde. " Ça a l'air d'être un beau parc dans lequel les loups ont vraiment de la place pour vagabonder. Ils ont l'air bien en tout cas", s'étonne cette mère de famille.

Les visiteurs étaient étonnés d'être aussi proche des loups. © Radio France - Juliette Mylle

Des travaux importants pour 2023

Le parc attend entre 40 et 50.000 visiteurs cette année. Et des nouveautés les attendent cette nouvelle saison. "On va surtout faire beaucoup de réaménagements, explique Fabien Broke, le directeur adjoint du parc animalier. Au niveau des grillages, des coupes d'arbres, les chemins d'accès et la sécurité au niveau des barrières... Ce sont des travaux qui vont être faits pour que tout soit propre et impeccable pour le public." Des travaux qui devraient coûter plus de 200 000 euros au parc.