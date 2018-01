Sainte-Suzanne, France

C'est le début de la saison touristique dans ces deux hauts lieux du patrimoine mayennais. A cette occasion, le château de Sainte-Suzanne et le musée de Jublains organiseront un week-end musical ce dimanche 4 février. D'un côté, un concert de musique baroque, de l'autre un trio de jazz.

Des animations pendant les vacances d’hiver

Le château de Sainte-Suzanne et le musée de Jublains ont également concocté un programme d’animations destiné aux enfants, pendant les vacances d’hiver, du 25 février au 11 mars. Á Sainte-Suzanne , les mardis et jeudis, 2 ateliers sont proposés « Mon petit musée imaginaire » (5-7 ans) et « Mayenne pursuit » (8-12 ans). Au musée de Jublains , les mardis et vendredis sont proposées « Acteurs en coulisses » (4-6 ans) et « Derrière le masque » (7-11 ans).

Toutes les infos sont disponibles sur les sites du château de Sainte-Suzanne et du musée archéologique de Jublains.