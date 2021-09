Landéda : un pièce de théâtre sur la plage de Kloukori

Au abords et sur la plage de Kloukori, à Landéda, près de Brest, les coulisses se trouvent derrières les pins marins et les acteurs font leur entrée sur scène en surgissant de derrières les dunes. La compagnie rennaise Lumières d'août propose une de ses dernières représentations de la pièce Rivages, écrite par Alexandre Koutchevsky, samedi 25 septembre.

Les spectateurs ont déambulé entre les dunes et la plage pour assister à la représentation de la pièce Rivages. © Radio France - Margaux Queffélec

Rivages raconte l’histoire intime d’une finistérienne qui se découvre descendante d’esclave. Mais c’est aussi l’histoire "avec un grand H" du commerce triangulaire qui se déroulait en partie dans les ports bretons. Choisir la plage de Kloukori comme décor, une évidence pour le metteur en scène. " _Le paysage permet de sentir l'histoire et de la comprendre_. Pour ce que je voulais raconter sur la traite et l'esclavage et la réinscrire de là où elle était partie, il faut qu'on puisse à la fin voir la mer pour repenser à tout cela", explique Alexandre Koutchevsky, qui écrit des pièces de "théâtre-paysage" depuis quinze ans.

"Il n'y aurait pas eu autant d'émotions dans une salle"

Et la recette fonctionne : "C'est magnifique. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette pièce qui étaient en relation avec le paysage. Je pense que dans une salle, il n'y aurait pas eu autant d'émotion", confie la spectatrice brestoise. Dans une salle, il n’y a pas non plus d’avions qui passent ou de randonneurs curieux. Des éléments à "prendre en considération" lors de la création, affirme Julie, compositrice et interprète de la musique de la pièce : "En fait, il faut tout intégrer à la musique et jouer avec ce qu'il y a autour".

Autre aléa : la météo bretonne, parfois capricieuse. Mais cette fois-ci, le soleil a illuminé la dernière scène de la pièce et le salut des comédiens. Il reste encore des places pour profiter des deux dernières représentations, qui auront lieu le dimanche 26 septembre à 11h et 18h.