Landes : 24.000 euros pour le "Mausolée Gloriette de Jean Rameau"

Le Loto du Patrimoine a rapporté près de 20 millions d'euros, reversés à la Fondation du Patrimoine. En accord avec Stéphane Bern et le ministère de la Culture, les fonds disponibles vont être attribués aux projets sélectionnés, dont le Mausolée "Gloriette de Jean Rameau", dans les Landes.

Cauneille, France

24.000 euros pour réhabiliter le "Mausolée Gloriette de Jean Rameau" à Cauneille. Le Loto du patrimoine et le jeu à gratter Mission patrimoine lancés par Stéphane Bern et la Française des Jeux ont rapporté près de 20 millions d'euros une somme destinée à sauver les monuments français en péril. L'argent va être répartie entre les plus de 270 projets identifiés en France.

Dans les Landes, le Mausolée "Gloriette de Jean Rameau" à Cauneille, près de Peyrehorade va donc recevoir 24.000 euros, en plus de la souscription publique lancée sur le site de la Fondation du Patrimoine et du bonus de la Mission Bern, qui récompensera les collectes publiques (1 euro apporté pour 1 euro collecté dans la limite de 10% du besoin de financement).

A Cauneille, le Mausolée "Gloriette de Jean Rameau" est un édifice bâti en 1928, par le poète lui-même, est rond. Il mesure huit mètres de diamètre, sur deux étages. Jean Rameau est enterré juste à côté. Il faudrait plus de 90.000 euros pour le remettre en état.

Le Château de Polignac; à Condom, dans le Gers, faisait lui partie des 18 projets prioritaires. Il a donc reçu un chèque de 350.000 euros en septembre dernier, à l'occasion des Journées du Patrimoine.

Chez les voisins Béarnais, quatre sites sont concernés.