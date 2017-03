Landes : le festival "Chantons sous les pins" fête ses 20 ans

Le festival landais de la chanson francophone célèbre sa vingtième édition cette année. Son objectif : faire découvrir des artistes Français, Belges et même Québecois dans les campagnes landaises. Cette année, "Chantons sous les pins" va jouer 40 spectacles dans 20 communes du département.

Le festival de la chanson "Chantons sous les pins" est présent depuis 1998 dans le département. Le but du festival, qui se déroule du 3 mars au 1er avril cette année, est de permettre à des villages d'accueillir des concerts qui drainent des centaines de personnes.

Cette année, "Chantons sous les pins" va quadriller tout le territoire landais, par exemple, au nord des Landes avec Luxey ou au sud des landes avec Mouscardès. En tout, vingt communes sont partenaires de l’événement. Les festivités ont commencé le vendredi 3 mars à Luxey pour se terminer le 1 er avril prochain à Mont de Marsan.

A Artassenx, c'est une première !

Certaines communes du département vont connaître leur premier concert de "Chantons sous les pins". C'est le cas d'Artassenx, à côté de Mont de Marsan, la maire Evelyne Lalanne est ravie d'accueillir l'événement. Elle a déjà assisté au festival dans les villages voisins lorsqu'ils ont accueilli les précédentes éditions. Convaincue par la qualité des représentations, elle a voulu recevoir le concert dans sa commune.

A Artassenx, "Chantons sous les pins" passe le 24 Mars prochain et on pourra y applaudir en première partie, Roxane, une jeune chanteuse française et comme tête d'affiche, les Banquettes arrières, un trio féminin qui fait du théâtre musical.

Du côté de l'organisation, avec les 20 ans, on a vu les choses en grand cette année, avec la venue du groupe français Volo à Mugron, le 18 mars prochain. Au total, pas moins de 40 artistes feront danser vingt communes landaises.

3000 spectateurs en 2016, record à battre

Cette année, "Chantons sous les pins" espère battre le nombre de spectateurs de 2016, ils étaient près de 3000 spectateurs à s'être déplacés l'an dernier.